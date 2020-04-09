ماذا فعل العزل بالأستراليين.. هكذا يخرجون للتخلص من القمامة!

منذ أن بدأت سياسة العزل المنزلي مؤخراً في معظم الدول حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، بدأت معها حالات الكسل والملل والاكتئاب تنتشر بين البشر، إلا أنه من آن لآخر يخرج بعض الأشخاص بأفكار قد تهوّن بعض الشيء من قسوة العزل المنزلي، وتكسر روتينه الممل.

فرأينا من يخرج إلى الشرفات للغناء والعزف، ومن يحاول تصوير فيديوهات طريفة أو توعوية عن أهمية العزل المنزلي في هذه المرحلة من تفشي الفيروس المستجد.

وانتشرت مئات الفيديوهات على مواقع التواصل حول العالم بهذا الشأن، إلا أن الأستراليين ابتكروا شيئا جديدا.

وسجلت أستراليا أدنى زيادة لها في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أكثر من 3 أسابيع. وقال وزير الصحة غريغ هانت، الخميس، إن البلاد سجلت 96 حالة جديدة، في المرة الأولى التي تقل فيها الإصابات عن 100 حالة جديدة منذ 17 مارس.

واحدة من رواد مواقع التواصل بأستراليا (دانييل أسكيو من كوينزلاند) أطلقت تحديا جديدا مع أحد أصدقائها، وهو أن يرتدي ملابس تنكرية كاملة أثناء خروجه من المنزل للتخلص من القمامة.

وبدأ الأستراليون في قبول التحدي، حيث ابتكروا أزياء عديدة طريفة، ونشروها على مواقع التواصل، كنوع من التخفيف أو كسر ملل العزل المنزلي.

وتم تكوين صفحة على "فيسبوك" تحت عنوان "الخروج لإلقاء القمامة أثناء العزل".. وهكذا بدت الصور المنشورة عبر الصفحة: