فيديو.. فتى يقود طائرة لنقل إمدادات طبية إلى فرجينيا

طفل يقود طائرة لنقل الإمدادات الطبية



رغم عدم حصوله على رخصة قيادة، استفاد الطفل تي جيه كيم ابن الـ16 عاما، من دروس الطيران الأسبوعية، لينفذ بعثات إغاثة، جوية لتسليم إمدادات طبية للمستشفيات الريفية في ولاية فرجينيا بـ #أميركا pic.twitter.com/3xlDDwawoN — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 9, 2020

انتشر على مواقع التواصل فيديو لفتى يقود طائرة. ورغم عدم حصوله على رخصة قيادة، استفاد فتى تي جيه كيم ابن الـ16 عاما، من دروس الطيران الأسبوعية، لينفذ بعثات إغاثة، جوية لتسليم إمدادات طبية للمستشفيات الريفية في ولاية فرجينيا الأميركية.

وسجّلت الولايات المتحدة، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

الحصيلة الأعلى

وأظهرت بيانات الجامعة أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14,695 حالة وفاة.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعتبر بؤرة العدوى في الولايات المتحدة، وولاية نيوجيرزي المجاورة مجدداً أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وسجلت نيويورك 149,316 حالة مقابل 146,690 حالة في إسبانيا، بحسب بيانات رويترز. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 420 ألف حالة، وأكثر من 14300 حالة وفاة.