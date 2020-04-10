شاب يتحدى الإصابة بكورونا والعزل ويقيم حفل زفافه في مرآب

تحدى شاب في جنوب إفريقيا ثبوت إصابته بفيروس كورونا يوم زفافه والحظر الذي يحول دون إقامة حفل زفافه، وأتم زواجه في مرآب ملحق بالفناء الخلفي لمنزله.

وصوّر العريس دان ماس (30 عاماً) وهو مخرج سينمائي، فيديو للحدث حقق أكثر من 250 ألف مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وقالت العروس جابي ماس إسترهوزن، الطالبة بكلية الحقوق (27 عاماً)، في المقطع المصور على "يوتيوب": "التأجيل كان قراراً صعبا للغاية. كنت متوترة جداً لا سيما أن كل شيء كان جاهزاً".

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وكان العروسان قد حددا موعد زفافهما أولاً يوم 21 مارس/آذار الماضي، لكن تم التأجيل بسبب إصابة العريس بفيروس كورونا والقيود التي فرضتها الحكومة على التجمعات العامة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال العريس، الذي تعافى منذ ذلك الحين، إن إجراءات العزل العام والحظر الكامل الذي فُرض بعد ذلك في 26 مارس/آذار قرّبا بينه وبين عروسه أكثر. وأضاف في حديث مع وكالة "رويترز": "أردت بالفعل أن أقوم بشيء احتفالي وعاطفي احتفاءً بهذه المناسبة".

وتظهر العروس في الفيديو مرتديةً ثوباً صيفياً مطرزاً بزهور، وهي تمشي إلى المكان حيث أُجريت مراسم صورية لحفل الزفاف. ويخطط الزوجان الآن لإضفاء الطابع الرسمي على الزواج في ديسمبر/كانون الأول المقبل.