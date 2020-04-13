شاهد.. أطباء يواجهون كورونا بالغناء والرقص مع المرضى

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوّرة لأطباء وممرضين تونسيين، يقومون بالرقص والغناء خلال أوقات عملهم داخل المستشفيات ومع المرضى، وذلك للتخفيف من الإرهاق وضغط العمل الذي يواجهونه في حربهم ضد فيروس "كورونا"، ولطمأنة المرضى والرفع من معنوياتهم.

وفي مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة، أدى الإطار الطبي رقصة جماعية على أنغام موسيقى شرقية في قسم أمراض الكلى وذلك رفقة المرضى الذين تفاعلوا معهم وشاركوهم الرقصة، حتى إن أحدهم ترك سريره ونسي أوجاعه ووقف يرقص معهم.

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وفي معهد "باستور" المتخصص في إجراء التحاليل الطبية، نشرت طبيبة مقطع فيديو وهي تغني لزملائها بصوت رائع مقطعا من أغنية "يوما ما" للمطربة جوليا بطرس، وذلك لنسيان التعب والتخلّص من الضغط الذي تسبّبه التحاليل اليومية للمصابين بالفيروس.

ولاقت المقاطع المنتشرة عبر منّصات التواصل اللجتماعي، إعجاب الناشطين الذين اعتبروا أنها رسالة إيجابية تبّث الفرح والروح الإيجابية والأمل والتفاؤل، وتدفع الضغوط النفسية على الطاقم الطبّي وكذلك على المرضى، التي فرضها فيروس "كورونا".

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إلى ذلك، سجلّت تونس، الأحد، 707 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، و31 حالة وفاة، بعد إجراء أكثر من 10 آلاف تحليل مخبري، وتتوقع السلطات ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.