لأول مرة.. جامعة مصرية تمنح الدكتوراه لباحثة عبر الفيديو

لأول مرة وبسبب الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا، منحت جامعة مصرية باحثة درجة الدكتوراه عبر تقنية الـ"فيديو كونفرنس".

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وذكرت جامعة سوهاج (جنوب مصر)، اليوم الأربعاء، أن رئيسها الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم شهد أول مناقشة رسالة دكتوراه يتم بثها عبر الفيديو، والتي كانت مقدمة من الباحثة ماريان خيري وديع، وهي مدرسة مساعدة بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بجامعة بني سويف، ومسجلة بقسم الدواجن في جامعة سوهاج.

وأضافت أن رسالة الدكتوراه كانت في مجال العلوم الزراعية، وحملت عنوان "استخدام بعض المعاملات الرعائية والفسيولوجية لإنتاج الأرانب تحت ظروف الجو الحار". ونوقشت الرسالة عبر الفيديو تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة جميع منتسبيها.

وقال رئيس الجامعة إن المؤسسة التعليمية قررت عقد المناقشات عبر تقنية الفيديو كإجراء احترازي ولتسيير العمل في هذه الظروف، وحرصاً على الأساتذة والباحثة والمدعوين، مشيراً إلى منح الباحثة درجة الدكتوراه في "فلسفة العلوم الزراعية إنتاج ورعاية الدواجن".