بعد فيديو الكلب.. زوجة رئيس وزراء اليابان تثير غضباً

منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، أثار تعاطي رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مع الأزمة ردود فعل غاضبة من قبل منتقديه، لما قالوا إنها استجابة متأخرة للتعامل مع الجائحة.

وبعد انتشار هاشتاغ "من تظن نفسك؟"، رداً من الغاضبين على فيديو "خليك في البيت" الذي نشره آبي حاثا الناس على الالتزام بإجراءات العزل، يظهر فيه جالسا على أريكة مع كلبه، يحتسي الشاي ويقرأ، جاءت زوجته وزادت الطينة بلة.

موضوع يهمك أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأحد ردوداً غاضبة من بعض مستخدمي تويتر بعد نشره مقطع فيديو يظهر فيه وهو جالس على... فيديو لرئيس وزراء اليابان مع كلبه يفتح نار غضب عليه الأخيرة

مع العزل.. زارت ضريحاً مع 50 شخصاً

فقد عادت آكي آبي وأشعلت مواقع التواصل غضبا عليها وعلى زوجها، بسبب تقرير ذكر أنها زارت ضريحا الشهر الماضي مع نحو 50 شخصاً، رغم إجراءات العزل الصحي، وأصبحت بعدها موضوعا رائجا على تويتر في اليابان، حيث جرى إعادة نشر تغريدات تضم اسمها أكثر من 17 ألف مرة بحلول منتصف النهار بعدما ذكرت مجلة أسبوعية أنها زارت ضريحا في جنوب غربي اليابان في 15 مارس آذار.

بالمقابل، لم يرد مكتب رئيس الوزراء حتى الآن على طلب للتعقيب على الواقعة.

وتعرضت آكي آبي، التي كثيرا ما تثير الجدل، لانتقادات أخرى بعد نشر صور لها أثناء مشاركتها في مشاهدة تفتح زهور الكرز على الرغم من مطالبة الناس بالبقاء في المنازل. لكن آبي دافع عنها وقال إنه كان تجمعا خاصا في أحد المطاعم.

تراجع شعبيته.. من تظن نفسك؟

وكشف استطلاع للرأي نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الاثنين أن شعبية حكومة آبي تراجعت إلى 39% بانخفاض أربع نقاط مئوية.





وقال 75% من المشاركين في الاستطلاع إن إعلان آبي الطوارئ في السابع من أبريل/نيسان جاء متأخرا جدا.



يذكر أن آبي أيضا كان آثار ردود فعل غاضبة من قبل مستخدمي تويتر بعد نشره فيديو "خليك في البيت"، ومع انتشار وسم "من تظن نفسك؟"، الذي أصبح من أكثر الوسوم تداولا على تويتر، قال المستخدمون إن رسالة رئيس الوزراء الياباني تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

"من حقه"

وكتب أحد مستخدمي تويتر متسائلا "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع عن مثل هذا الترف لا يسع المرء إلا أن يتساءل "من تظن نفسك؟"، غير أن مستخدمين آخرين لتويتر دافعوا عن رئيس وزراء اليابان، وقالوا إن من حقه أيضا الحصول على وقت دون عمل.

وأصدرت حكومة آبي أمرا بإغلاق المدارس، كما طالبت بتقليص الأنشطة والفعاليات أو إلغائها، قبل إعلانه حالة الطوارئ.

وقبل ساعات، أعلنت الحكومة اليابانية توسيع حالة الطوارئ لتشمل كافة أنحاء البلاد، في ظل تفاقم تفشي فيروس كورونا.