فارس كرم يتزوج صديقة طفولته.. وهذه صورة العروس

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج المطرب اللبناني فارس كرم، من فتاة تربطه بعائلتها صداقة منذ الطفولة، فيما تم تداول صور لها.

وفي التفاصيل، دخل أشهر عازب في الوسط الفني اللبناني القفص الذهبي، وتزوّج من مسقط رأسه في بلدة جزين الجنوبية بمدرسة علوم أحياء تدعى هبة عزيز، وتبلغ من العمر 33 عاماً، حيث تم الاحتفال بالزفاف ضمن العائلتين، بسبب الظروف الحالية بخصوص انتشار فيروس كورونا وفق ما نقلته وسائل الإعلام اللبنانية.

وتزوّج الثنائي بعد ظهر الاثنين الماضي في كنيسة البلدة.

وكان المكتب الإعلامي للفنان فارس كرم نفى هذه الأخبار، واستغرب انتشار شائعة زواجه.