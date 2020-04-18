شاهد.. ممرضة تداعب أطفالاً مصابين في مستشفى للعزل

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه إحدى الممرضات في مستشفى الحجر الصحي في قها، التابعة لمحافظة القليوبية، وهي تداعب طفلين مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى العزل.

وأثار هذا الفيديو تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل في مصر، لما أظهره من حسن التعامل مع الأطفال، ومحاولتهم نشر البهجة بين المرضى.

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كما قامت الصفحة الخاصة بمستشفى العزل بنشر هذا الفيديو، لتقدم الشكر للطاقم الطبي لجهودهم في محاولة نشر البهجة والسعادة على المرضى أثناء فترة عزلهم.

إلى ذلك، أعلن مستشفى الحجر الصحي في قها عن شفاء 6 مصابين اليوم الجمعة، ومن ضمنهم طفلة في عمر الـ6 أشهر.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء يوم الجمعة، عن ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 646 حالة حتى اليوم، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الجمعة هو 2844 إصابة بفيروس كورونا المستجد.