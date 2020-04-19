لا تهاب كورونا.. روبوتات تجوب الشوارع لإيصال طلبات الزبائن

شاهد | مطاعم #كولومبيا تستخدم روبوتات لتوصيل الطلبات للمنازل في ظل الحجر الصحي بسبب #كورونا pic.twitter.com/VDlXLBGHCT — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 18, 2020

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمطاعم في كولومبيا تستخدم روبوتات لتوصيل الطلبات للمنازل في ظل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وكانت مؤسسة رابي الكولومبية الناشئة لخدمة توصيل الطعام، بدأت في تجربة التوصيل من خلال روبوتات كوسيلة آمنة لتسليم الطعام للناس المضطرين للبقاء في بيوتهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأت هذه التجربة في ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا. ويتخذ هذا الروبوت شكل صندوق يتحرك على أربع عجلات ويحمل أعلاما برتقالية على هوائياته وتستخدم لنقل طلبيات المطاعم المدفوعة رقميا، ويتم تعقيمه قبل وبعد كل مرة يستخدم فيها.