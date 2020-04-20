رونالدو ينصح متابعيه بالحجر.. ويخرقه لحضور حفل عيد ميلاد

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت شقيقته مقطع فيديو لحفل عيد ميلاد بحضوره مع العديد من أفراد أسرته.

أثار مهاجم يوفنتوس جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل بسبب خرق قواعد الحجر الصحي، وذهابه للاحتفال بعيد ميلاد ابنة شقيقته ذات الـ21. ويأتي ذلك تزامنا مع ما أعلنه الإعلام المحلي من أن فيروس كورونا ظهر في قرية قريبة للغاية من منزل رونالدو الذي يقع في قرية "ماديرا" حيث تربى النجم البرتغالي.

ونشرت شقيقة النجم البرتغالي على حسابها في "إنستغرام" فيديو لحفلة عيد الميلاد وعلقت: "كان هذا عيد ميلاد ابنة أختي العزيزة، العائلة والأصدقاء والحب ومتحدون دائما".

وظهر في لقطات الفيديو المصورة "الدون" برفقة صديقته جورجينا رودريغيز وأشقائه ووالدته إضافة لعدد من أفراد عائلته.

خرق للقوانين

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو خرق القوانين والتعليمات بمغادرته منزله والتوجه إلى منزل شقيقته للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها أليسيا بعيد ميلادها الـ21.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مهاجم يوفنتوس لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب خرقه قواعد العزل الذاتي، عندما توجه للتدريب في ملعب "ديبورتيفو ناسيونال" في جزيرة ماديرا مسقط رأس النجم البرتغالي.

وانتقده العديد من مواطنيه لخرقه قواعد الحجر الصحي الذي دعا إليه بنفسه حين نشر العديد من الفيديوهات شجع خلالها على البقاء في المنزل لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

وفي السياق، يواجه رونالدو خطرا كبيرا هو وأسرته بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا الخطير بالقرب من المنزل المؤجر الذى يسكن فيه الدون بمدينة ماديرا.

واضطر البرتغالي رونالدو لاستئجار منزل فاخر في قرية هادئة بمسقط رأسه بجزيرة ماديرا من أجل الابتعاد عن وسائل الإعلام التي تطارده خلال قضائه فترة الحجر الصحي.

وقالت صحيفة إيطالية، إن الحكومة البرتغالية قامت بالعزل الصحي لمنطقة تبعد عن منزل كريستيانو حوالي 20 كيلومترا وتضم 18 ألف نسمة، بعد اكتشاف 12 حالة مصابة بالفيروس الخطير.