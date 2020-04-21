من شرفة المنزل.. هكذا تحدت لاعبتا تنس كوفيد 19 بإيطاليا

تحدت فتاتان إيطاليتان إجراءات العزل الشامل التي فرضها كوفيد 19 في البلاد، إذ تبادلت الاثنتان تسديد الكرة بصورة محترفة من على أسطح بنايات مجاورة في بلدة فينالي ليجوري.

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فقد نجحت الفتاتان في تبادل 12 تسديدة تضمنت ضربات خلفية وأمامية خلال فيديو مدته 24 ثانية نُشر على فيسبوك يوم الجمعة الماضي عن طريق نادي تنس محلي يضم الاثنتين بين أعضائه.

بدوره، أبلغ ماكس أوليفيري، الذي كانت ابنته فيتوريا واحدة من الفتاتين بجانب كارولا بسينا، وكالة رويترز بأنه صور الفيديو لأن المدرب طلب من اللاعبات مشاركة لقطات مصورة لتدريباتهن في المنزل.

وبطبيعة الحال، لم تنجح بعض الكرات خلال الحصة التدريبية في الوصول للجانب الآخر وسقطت في طريق خاص أسفل البنايتين، حيث وضع والدا الفتاتين الكرات في أكياس بلاستيكية مثبتة في صنارة صيد أسماك.

وحظي الفيديو بكثير من إشارات الإعجاب والتعليقات المشجعة للاعبتين.

المركز الثاني عالميا

يذكر أن كورونا أودى بحياة ما لا يقلّ عن 167 ألفاً و500 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى الساعة 19,00 ت.غ من مساء الاثنين.

Two young girls in Italy staged a remarkable tennis rally from the rooftops of neighboring buildings https://t.co/o0paauxGFZ pic.twitter.com/NY12W2afE2 — Reuters (@Reuters) April 21, 2020

وتعتبر الولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ تجاوزت الحصيلة فيها 40931 وفاة من أصل أكثر من 766212 ألف إصابة، في حين تعتبر الدول الأكثر تضرراً بعد الولايات المتحدة، إيطاليا مع 24114 وفاة من أصل 181228 إصابة.