شاهد.. لحظة شفاء أصغر مصاب بالإمارات

لا شيء أصدق من براءة الأطفال، فكيف لو جسدتها فرحة طفل نجا من براثن فيروس كورونا المستجد وترجم فرحته بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعلنت دولة الإمارات شفاء أصغر مريض بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، بعد أن خرج طفل فلبيني من العناية المركزة في مستشفى خليفة.

إلا أن المفارقة الأخرى، أن الطفل المُعافى احتفل بعيد ميلاده التاسع مع إعلان شفائه، ووسط تصفيق الكادر الطبي واحتفاله، خرج الطفل من العناية المركزة يتمايل، ويحيي العاملين، وقد غطا وجهه خجلاً.

ويوضح الفيديو أفراداً من الطاقم الطبي اصطفوا بجانب بعض البعض يحيون الطفل الذي يتنقل بينهم بعدما استعاد عافيته.

يذكر أن دولة الإمارات، كانت أعلنت، الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص واكتشاف 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا‬⁩ المستجد.

كما سجلت الدولة 83 حالة شفاء و3 حالات وفاة.

إلى ذلك، طال فيروس كورونا أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان، متسبباً بأزمة صحية هي الأسوأ في العالم الحديث، بحسب ما أكدت منظمة الصحة العالمية في تصريحات سابقة.

ورمى الوباء أيضا بثقله على الاقتصاد العالمي، بكافة قطاعاته وفي شتى الدول، لا سيما في أوروبا، التي ضرب فيها قطاعات حيوية، لعل أبرزها السياحة وصناعة السيارات وغيرها.