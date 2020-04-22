"رح نرجع".. إخوة لبنانيون يتحدون العزل بالموسيقى

"رح نرجع نتلاقى".. بهذه الكلمات أشعلت عائلة نعمة مجددا مواقع التواصل الاجتماعي.

فالإخوة أبناء عائلة نعمة لم يسمحوا لفيروس كورونا المستجد بقطع أوصالهم أكثر من ذلك، وقرروا تحديه بالموسيقى.

وظهر أفراد عائلة نعمة في فيديو يغنون من منازلهم ويتواصلون عبر مكالمات الفيديو.

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بدوره، قال الملحن جورج نعمة في لقاء خاص له مع "العربية": "إن الفكرة كانت عفوية تماما طرحت أثناء حديث جماعي عائلي عبر تطبيق واتساب، وما إن أعلن الجميع الموافقة حتى بدأ التنفيذ".

وأضاف جورج: كتبت أختي عبير الكلمات، ثم بدأت بتلحينها.

وتابع أن كلمات الأغنية أتت مما يتداوله الناس هذه الأيام حول انتهاء الأزمة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

إلى ذلك، أكد نعمة أن تجاوب الناس مع الأغنية غمر العائلة بسعادة لا توصف، وأرجع التفاعل إلى أن الأغنية تحمل جوا إيجابيا في ظل استمرار الأزمة.