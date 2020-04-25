بالفيديو.. التزام التباعد بالمراكز التجارية بعد فتحها بدبي

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لالتزام المراكز التجارية في دبي بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، بعدما فتحت أبوابها أمس الجمعة.

وكانت حكومة دبي أعلنت أنه سيتم "فتح مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية من 12 ظهراً إلى 10 مساء"، حيث سيتم السماح بدخول ما يعادل 30% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز.

تخفيف تدريجي لإجراءات العزل

كما سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بمعاودة نشاطها مع عدم السماح للبوفيهات المفتوحة وحظر تقديم الشيشة، مع مراعاة استقبال 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمكان، وكذلك مراعاة التباعد المكاني بمسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، واستخدام الكمامات ومواد التعقيم، مع مراعاة استخدام أغراض المائدة ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والمعالق والشوك والسكاكين البلاستيكية.

وذكرت أنه يستمر "الحظر على صالات الترفيه العائلي ودور السينما وغرف تبديل الملابس وغرف الصلاة في مراكز التسوق".