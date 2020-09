شاهد.. كيف استقبلت نافورة دبي شهر رمضان

#نافورة_دبي تستقبل شهر #رمضان الفضيل بعرض مميز .. كل عام وأنتم بخير

The Dubai Fountain welcomes the holy month of #Ramadan with a spectacular show. #الجميع_اليوم_مسؤول_عن_الجميع#خلك_في_البيت #StayHome#Covid_19#كوفيد19 #رمضان_كريم#شهر_رمضان#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bBBEaQSKcp