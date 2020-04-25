شاهد.. كيف استقبلت نافورة دبي شهر رمضان

نشر على مواقع التواصل مقطع مصور لنافورة دبي تستقبل شهر رمضان الفضيل بعرض مميز على وقع أغان دينية، ترافق مع معايدة بثت من برج خليفة.

ويتميز تصميم النافورة بخمس دوائر تطلق المياه إلى ارتفاعات مذهلة يمكن رؤيتها من مسافة تزيد عن 30 كلم. وتعمل آلاف الأضواء من نوع "WET سوبر"، و20 كشافاً ضوئياً ملوّناً على إظهار النافورة كتحفة فنية رائعة.

وكانت حكومة دبي سمحت بفتح جزئي لمراكز التسوق بدءا من أمس الجمعة. وشددت وزارة الصحة الإماراتية و"هيئة الطوارئ والأزمات" على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها والإرشادات الاحترازية تفاديا لانتشار كورونا، مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة (مترين) وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاماً بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد.