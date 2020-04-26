صور أثارت استياء.. ضابط عراقي يعذب مواطنين

أثارت صور مسربة قيل إنها من داخل مركز شرطة بمحافظة صلاح الدين العراقية استياء واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت ضابط تحقيق يعذب مواطنين ويهينهم.

وكشفت الصور ضابطاً يضع قدمه فوق رأس شاب ممدد على الأرض يحاول حماية وجهه بكفيه، وبحسب المعلومات المتداولة كان الشاب قد دخل مستشفى في المحافظة لإيصال علاج لوالده حين اقتاده ضابطان مسؤولان (أحدهما من ظهر في الصور)، واعتقلوه في مركز الشرطة.

مواطنين يزورون والدهم المريض في المستشفى ويعاقبون بسحق راسهم بحذاء ضابط.

الضابط اسل من محافظة ديالى احد منتسبي مستشفى القادسية في تكريت يمارس تعذيب واهانة مواطنين بسبب زيارتهم للمستشفى! ؟ pic.twitter.com/FSEqbk5ItE — nooraqaissi (@nooraqaissi) April 25, 2020

وأضاف آخرون أن الضابط الظاهر في الصورة هو أحد منتسبي مستشفى القادسية في تكريت، وقد انتشر صورة أخرى لمواطن آخر يعامله الضابط ذاته بنفس الطريقة.

بالمقابل، لم تتأكد صحة المعلومات المتداولة حول الصور، كما لم تصدر وزارة الداخلية العراقية أي بيان حول الواقعة.

إلى ذلك، أثارت الصور استياء وجدلا واسعين على مواقع التواصل بسبب المعاملة المهينة للشاب، فيما ناشد رواد وزارة الداخلية للتدخل والتحقيق لكشف ملابسات الواقعة ومعاقبة الضابط.