شاهد.. تحية من سماء نيويورك لمحاربي فيروس كورونا

حلّقت طائرات عسكرية أميركية في سماء نيويورك، الثلاثاء، لتقديم تحية للطواقم الطبية والمسعفين والعاملين الأساسيين الآخرين الذين يحاربون وباء كوفيد 19.

ومرّت 12 طائرة مقاتلة من طراز "ثاندربيردز" و"بلو إينجلز" تابعة لسلاح الجو الأميركي في السماء الزرقاء لنيويورك في "تحية تضامنية" بعد ظهر الثلاثاء.

وقد تجمع عشرات السكان قرب ميناء المدينة لمشاهدة الطائرات الحربية في ما بدا خرقا للتوجيهات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.

وحلقت الطائرات فوق نيويورك ونيوارك في نيوجيرزي لمدة 40 دقيقة ثم اتجهت إلى ترينتون في نيوجيرزي أيضا، قبل أن تنتقل إلى فيلادلفيا.

وقال قائد طائرات "بلو إينجلز" براين كيسيلرينغ قبل العرض "يشرفنا كثيرا أن تتاح لنا الفرصة لتحية العاملين على خط المواجهة في المعركة ضد كوفيد-19. نحن نجل قوتكم وصمودكم".

تحية مماثلة في ولايات أخرى

وأوضح أسطول الطائرات الحربية في بيان أن هذه الرحلة احتاجت إلى أكثر من شهر للتخطيط لها، وهي الأولى من بين رحلات أخرى ستشمل كل أنحاء البلاد خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب شريف النحال رئيس المستشفى الجامعي في نيوارك ومديره التنفيذي "عرض مذهل للامتنان والوطنية قدمه أفضل الطيارين في العالم. شكرا لكم".

إلا أن عددا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قالوا إنهم يعتقدون أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال التي خصصت لهذه الرحلات على معدات الحماية الشخصية للأطباء والممرضين. وقد توفي حتى الآن أكثر من 17 ألف شخص بكوفيد 19 في ولاية نيويورك.