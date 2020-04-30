كيم في التابوت.. سر الصورة التي انتشرت للزعيم الكوري!

فجأة وفي خضم شائعات وفاته بعد اختفائه، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشعلتها بالساعات الماضية، تظهر زعيم كوريا الشمالية يرقد ميتاً في نعش.

موضوع يهمك "ملك الدنيا وشغل الناس، هو حال الزعيم الكوري الشمالي الذي سبب غيابه قلقا دوليا بدأ منذ أسابيع مازال مستمرا حتى اليوم.إلا... رعب الاختفاءات.. كيم ليس أول من غاب في كوريا! العرب و العالم

وفي الصورة، يمكث الزعيم مستلقيا على ظهره، ورأسه مسنود بوسادة، وغطى جسده غطاء أحمر، فهل مات الزعيم فعلاً.

إلا أن وسائل التواصل عادت وتدخلت، وسرعان ما كشف أن صورة كيم تتطابق بشكل وثيق مع صورة التقطت لوالد الزعيم الكوري وهو الأب كيم يونغ إيل خلال جنازته عام 2011 بعد وفاته بأزمة قلبية.

كما تتشابه الصورة لوالد كيم جونغ إيل من حيث زاوية التصوير وطريقة وضع الزهور والضوء وهو ما يقود إلى أن رأس كيم ربما وضع مكان والده، عن طريق برنامج تعديل الصور.

وقد نُسبت الصورة إلى كل من شبكة الأخبار اليابانية JNN وتلفزيون هونغ كونغ الفضائي على الرغم من أن أصلها الفعلي غير واضح.

ويأتي ظهور الصورة وسط تكهنات متزايدة بأن كيم إما مريض للغاية أو ميت، فالزعيم مختف منذ أسابيع.

وحتى اليوم، تبقى أخبار الزعيم الكوري تكهنات إلى أن تثبت صحتها أو تنفى، إما بظهوره الزعيم شخصيا أو بإعلان رسمي من البلاد.