وزير الصحة السوداني يثير زوبعة: إذا ضاقت عليك ستموت!

عاصفة من الجدل أثارها وزير سوداني مساء الخميس، بعد أن حذر بطريقة صادمة، وإن كانت واقعية من خطورة فيروس كورونا، الذي حصد الآلاف حول العالم، وما زالت العديد من الدول تسعى للسيطرة عليه، بالتزامن مع سعي حثيث للتوصل إلى عالج معتمد للوباء، أو ربما لقاح يقي البشر موجات أخرى لاحقة.

في التفاصيل، انتشر مقطع مصور على مواقع للتواصل لوزير الصحة السوداني، أكرم علي، مساء أمس، يحذر فيه مواطنيه بأسلوب وصف بالصاعق من كوفيد 19.

وقال أكرم خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه عن تداعيات الفيروس المستجد، "في هذا الوباء صحتك في يدك، والمرض هذا لا علاج له سوى البنادول، ولو اختنق المريض سيُعطى أكسجين، ولو ضاقت عليه فسيموت باختصار"، حسب تعبير الوزير.

وزير الصحة السوداني : فيروس #كورونا ليس له علاج ، ولو أصابك سنعطيك " بندول " ، ولو اختنقت سنعطيك " أوكسجين " ، ولو ضاقت عليك ستموت. pic.twitter.com/tOt2TyO0YZ — مصدر (@MSDAR_NEWS) April 30, 2020

وما كان الوزير ينتهي من كلامه، حتى انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث أشاد البعض بصراحة الوزير، فيما استغرب البعض الآخر أسلوبه الحاد في التحذير من الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة السودانية كانت أعلنت الخميس تسجيل 67 إصابة جديدة بالوباء، إلى جانب 3 وفيات. وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 442 حالة، و31 وفاة، حسب إحصاءات السلطات الصحية.

وكان السودان فرض، في منتصف شهر أبريل، العزل العام على الخرطوم لتطويق "كورونا".