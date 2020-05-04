شاهد.. دهس قطيع أغنام يغضب المغاربة وتوقيف مواطن فرنسي

أوقفت السلطات المغربية، الأحد، مواطناً فرنسياً، تعمّد دهس أغنام طفل صغير بسيارته الخاصة، ضواحي مدينة المحمدية وسط غرب البلاد، وأشعل غضبا واسعا في البلاد.

وتحركت السلطات لاعتقاله، عقب انتشار مقطع فيديو وثق لمشهد نفوق العشرات من رؤوس الأغنام عقب تعرضها لعملية دهس من طرف سيارة خاصة بأحد المقيمين الفرنسيين.

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وظهر الفرنسي وهو يقود سيارته بشكل جنوني ويطارد أغناما كان يرعاها طفل صغير، قبل أن يشرع في دهسها بشكل متعمد وبطريقة وحشية وبشعة وعشوائية، ما تسبب في نفوق العديد منها، وسط ذهول وصدمة كل الحاضرين، وذلك انتقاما من دخولها أرضا يملكها، كما هدّد الشخص الذي وثق للحادثة بالقتل دهسا كما فعل مع الأغنام.

ولاقت هذه الواقعة، تنديدا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بمقاضاة المواطن الفرنسي وتأميم أرضه والتعويض للعائلة المتضررة من فقدان مصدر رزقها.