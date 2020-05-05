ممثلة مشهورة تثير السخرية.. وجهها على جسد فتاة أجنبية

تعرضت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، نور الغندور، لحملة انتقادات وسخرية عارمة بعدما نشرت صورة وجهها على جسد فتاة دنماركية معروفة، يتابعها حوالي 300 ألف شخص على تطبيق الصور الشهير "إنستغرام"، وذلك عبر تقنية "الفوتوشوب".

وفي التفاصيل، اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بطلة مسلسل "جمان" وضعت وجهها على صورة للدنماركية دانييلا جونز، وذلك قبل 10 أيام عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور الشهير.

في المقابل، قامت صاحبة الصورة، بالتعليق على الصورة وكتبت "ماذا؟؟؟"، مع أيموجي يعبر عن شدة الدهشة.

وأضافت "نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب"، وذلك عبر "قصص الإنستغرام".

لتقوم نور الغندور بحذف الصورة المنشورة في وقت سابق، مباشرة دون أي توضيح.