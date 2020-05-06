"سندباد" يشعل حربا.. عتب عراقي على نبيل شعيل!

رغم أن أغنية "باقون هنا" قديمة، إلا أن تداول مقطع منها بشكل مفاجئ مؤخراً بصوت الفنان الكويتي، نبيل شعيل، في مواقع التواصل الاجتماعي أثار غضب العراقيين.

والأغنية التي حققت نجاحاً واسعاً عند اطلاقها من قبل إحدى شركات الاتصالات الكويتية في 2018، يقول مقطع فيها "سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً"، وهو الأمر الذي أغضب عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، بسبب قيامه بنسب السندباد إلى الخليج وتجاهل حقيقة أنه معروف منذ الأزل بأنه من بغداد.

في حين، حققت الأغنية التي تعدّ من قصائد د. سعاد الصباح، ملايين المشاهدات على "يوتيوب" عند بثها، وشارك شعيل في غنائها الفنانين شهد العميري والطفل عبد الرحمن بشار الشطي، وسبق أن قدم الأغنية أكثر من مطرب منذ إطلاقها في تسعينيات القرن الماضي.

إلى ذلك، دشن عدد من رواد موقع تويتر "هاشتاغ" حمل عنوان "سندباد من بغداد" للتعليق على الأغنية والتأكيد على أنها عراقية، وحظي الهاشتاغ بردود فعل واسعة من المغردين.

يذكر أن القصص القديمة المعروفة ألف ليلة وليلة، كانت تتحدث عن السندباد وهو بحار عربي من بغداد يهوى الإبحار والمغامرات وتحكى قصصه والمصاعب التي يواجهها ويتغلب عليها.