عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

صور تدمي القلوب.. من رحم الحرب وأنقاضها يطل إفطار سوري!

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

هي حرب أهلكت البلاد والعباد وتسبّبت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص على أرض سوريا، وشردت أكثر من نصف السكان، فيما يررح الباقون تحت خط الفقر، لكنها لم تمنع سوريين من التجمع على مائدة رمضان.

فقد فرشت عائلات سورية الدمار واحتفلت بقدوم الشهر الكريم.

بدورها، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صور أفراد عائلة سورية مُجتمعة، لتناول إفطار شهر رمضان في بلدة أريحا بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب السورية، وسط أنقاض منزلهم المدمر.

وفي الصور اجتمعت العائلة بكل أفرادها تتناول طعام الإفطار غير أبهة بالدمار الذي حل بها من كل حدب وصوب.

كلمات دالّة

#إدلب
إقرأ أيضاً ممثلة مشهورة تثير السخرية.. وجهها على جسد فتاة أجنبية ممثلة مشهورة تثير السخرية.. وجهها على جسد فتاة أجنبية 15:32 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر