صور تدمي القلوب.. من رحم الحرب وأنقاضها يطل إفطار سوري!

هي حرب أهلكت البلاد والعباد وتسبّبت بمقتل أكثر من 380 ألف شخص على أرض سوريا، وشردت أكثر من نصف السكان، فيما يررح الباقون تحت خط الفقر، لكنها لم تمنع سوريين من التجمع على مائدة رمضان.

فقد فرشت عائلات سورية الدمار واحتفلت بقدوم الشهر الكريم.

بدورها، نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، صور أفراد عائلة سورية مُجتمعة، لتناول إفطار شهر رمضان في بلدة أريحا بالريف الجنوبي لمحافظة إدلب السورية، وسط أنقاض منزلهم المدمر.

وفي الصور اجتمعت العائلة بكل أفرادها تتناول طعام الإفطار غير أبهة بالدمار الذي حل بها من كل حدب وصوب.