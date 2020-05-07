لأول مرة.. جامعة مصرية تبيع الأسماك والكعك واللحوم

لأول مرة تقوم جامعة مصرية بإنتاج الكعك والبسكويت ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم وتبيعهم للمواطنين.

وفي مدينة الإسماعيلية شرق العاصمة المصرية القاهرة، أعلنت جامعة قناه السويس بيع منتجاتها من الأسماك والكعك واللحوم للمواطنين.

وكشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، عن إطلاق الجامعة خط إنتاج جديدا لتصنيع كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء، من خلال كلية السياحة والفنادق.

وقالت الجامعة إنها قررت بيع منتجاتها من الكعك والحلويات للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تفعيل دور الجامعة في خدمة السياحة والفنادق، وربط طلابها بسوق العمل وإكسابهم خبرات عملية، وتوفير مواد غذائية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وشددت الجامعة على التزام جميع العاملين بمعايير واشتراطات العمل الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا وتوفير المواد الوقائية لكل عامل بخط الإنتاج.

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة بدء معهد الاستزراع السمكي التابع لها فى بيع إنتاجه من الأسماك للمساهمة في تلبية احتياجات المجتمع.

وأعلن الدكتور محمد التابعي عميد المعهد، أنه سيتم خلال شهر رمضان بيع الأسماك يوم الاثنين فقط من كل أسبوع بمقر المعهد، مضيفا أن المعهد يستعد بعد العيد لطرح أنواع أخرى من الأسماك للبيع.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى من خلال ما تمتلكه من إمكانيات للمشاركة في خطة الدولة للأمن الغذائي لمواجهة أثر انتشار فيروس كورونا في الفترة القادمة وذلك من خلال الكليات والوحدات المنتجة للمواد الغذائية مثل كليتي الطب البيطري والزراعة.

وتابعت أن الجامعة تسعى لطرح منتجاتها عالية الجودة وبأسعار تنافسية للمواطنين مثل اللحوم والألبان والمنتجات الداجنه والسمان والأرانب والماعز.