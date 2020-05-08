فيديو لحادث مروع بمصر.. سيارة تقتحم صيدلية وتنقلب

وثقت كاميرات مراقبة حادث سير مروع وقع عصر اليوم الجمعة في مدينة المنصورة شمال العاصمة المصرية القاهرة.

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وأظهرت الكاميرات سيارة تسير بسرعة جنونية وهي تقتحم صيدلية، ثم تنقلب داخلها لتحطم محتوياتها وتصيب أحد العمال بها.

وتبيّن وفقاً لتحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية أن الحادث وقع داخل صيدلية خاصة بشارع الجمهورية في المنصورة، وأن السيارة كانت تقودها فتاة وبرفقتها صديقتها.

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ولم تتمكن الفتاة من التحكم في عجلة القيادة بسبب السرعة الجنونية التي كانت تسير بها، فاقتحمت السيارة الصيدلية وانقلبت داخلها.

وأسفر الحادث عن إصابة الفتاة وصديقتها وإصابة أحد عمال الصيدلية، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى للعلاج، فيما تحطمت محتويات الصيدلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطِرت النيابة لتولي التحقيق.