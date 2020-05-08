فيديو.. ما قصة طائر الأبابيل الذي عثر عليه بالجزائر؟

عثر مواطن جزائري بولاية الشلف غربي العاصمة، الخميس، على طائر ينتمي لفصيلة السماميات أو ما يعرف بطيور الأبابيل، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع ربما لارتباط اسم الطائر بقصة أصحاب الفيل التي ذكرت في القرآن الكريم.

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد قام المواطن بتسليم الطائر لمحافظة الغابات التي عاينته ووضعته تحت الحماية.

وقال المكلف بالإعلام بذات المصالح، محمد بوغالية، إن الطائر الذي تمت معاينته من طرف الخبراء المختصين في حماية أصناف الطيور هو في حالة جيدة.

وأردف أن الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائر على الأرض غير معروفة، وهو الطائر الذي يعيش بالمرتفعات والأعالي.

من جهته، أوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات، محمد عروس، أن هذا الطائر من جنس ذكر يبلغ طوله حوالي 16 سم، ذو أجنحة طويلة مسرحة إلى الخلف على شكل هلالي.

وأضاف أن لون الطائر بني مع مساحات رمادية وذيل متشعب وقصير، وهي خصائص طير الأبابيل الذي ينتمي لفصيلة السماميات.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها حيث شوهد سابقا هذا النوع من الطيور بضواحي بلدية تنس.

في المقابل، قال خبراء طيور في مجموعات على "فيسبوك" إن الطائر المذكور ليس نادرا، وإن الأمر يتعلق بطائر السمامة الأسود الشائع جدا في الجزائر بين شهري أبريل وسبتمبر.