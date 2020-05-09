السعودية.. ما هو "المفلق الحساوي" الذي ظهر بمسلسل مخرج 7؟ 

تساءل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي عن الطبخة الشعبية "المفلق الحساوي"، وكيف يتم إعدادها وما هي مكوناتها؟ خاصة بعد أن تم تداوله في أحد مشاهد مسلسل مخرج 7.

ويعتبر "المفلق الحساوي" من الموروث الشعبي لمحافظة الأحساء -شرق السعودية- وهو نوع من أنواع القمح الناعم يطهى مع المأكولات البحرية الروبيان "القريدس"، أو الدجاج أو قطع اللحم الضأن، وهو نوع من أنواع الحبوب يشبه في الشكل واللون الأحمر "الرز الحساوي" الشهير والأغلى في العالم، والذي دائماً ما يرتبط بمائدة فطور شهر رمضان المبارك.

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ويطبخ المفلق الحساوي بإضافة الطماطم والبصل، والزيت، والبهارات المشكلة وأعواد القرفة والقرنفل، ويقدم كوجبة رئيسية تحمل قيمة غذائية عالية، ويتمتع بالطعم اللذيذ والرائحة الشهية.