عشرات الهنود يفرون من مركز للحجر الصحي

فر حوالي 70 شخصاً من مركز للحجر الصحي في مديرية نوادا بولاية بيهار الهندية، بسبب سوء وضع المرافق ونقص الغذاء.

وهؤلاء الفارون من بين عشرات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا مدن الهند عندما تم فرض الإغلاق بأرجاء البلاد لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد في 25 مارس/آذار الماضي، كانوا في طريق العودة نحو قراهم.

وبث التلفزيون المحلي صوراً للمهاجرين الذين يفرون من المركز حاملين أغراضهم اليوم السبت.

ويخضع ما يصل إلى 150 مهاجراً للحجر الصحي في مدرسة آدارش الداخلية بمجمع سيردالا في مديرية نوادا، على بعد نحو 90 كيلومتراً من عاصمة الولاية، مدينة باتنا.

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وفي السياق نفسه، قال قاضي المنطقة ياشبال مينا إن 50 من المهاجرين فروا بعد أن ثبت أن أحد النزلاء مصاب بكوفيد-19، المرض الذي يسببه الفيروس المستجد.

وأضاف أنه تم العثور على 15 في الأقل من الفارين وتم إعادتهم إلى المركز.

وانتشرت العدوى في الهند في الأيام الأخيرة منذ رفع رئيس الوزراء ناريندرا مودي الحظر جزئياً لتخفيف المصاعب الاقتصادية على العمال المهاجرين.

وتسيّر الحكومة قطارات خاصة لإعادة المهاجرين إلى ديارهم بعد قضاء 14 يوماً في الحجر الصحي.

وسجلت الهند حوالي 60 ألف حالة إصابة بكورونا، و1981 حالة وفاة.