غضب بين لاعبي الدوري الإسباني لنشر اسم لاعب مصاب بكورونا

أبدت رابطة اللاعبين الإسبان لكرة القدم استياءها تجاه نشر هوية مدافع أتلتيكو مدريد الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أمس الجمعة بأن نتائج اختبار رينان لودي جاءت إيجابية.

ونُشرت اليوم السبت رسالة على إحدى قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للنادي مرفقة بصورة اللاعب البرازيلي تقول: "رينان لودي يرحب بكم من بيته. سنراكم قريباً جداً في الملعب. رينان!".

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وقالت رابطة اللاعبين في بيانها اليوم السبت إن الكشف عن هوية لودي ينتهك القانون الإسباني الذي يحمي خصوصيته.

وأضافت الرابطة: "التشريعات في بلدنا تقول إنه في ظل الظروف العادية، لا يمكن للشركة أن تلزم العامل الذي يكون في إجازة طبية بنشر خبر مرضه".

ولم يتضح كيف تسرب اسم اللاعب إلى وسائل الإعلام.

وسمحت السلطات الإسبانية الأسبوع الماضي للاعبي كرة القدم المحترفين بالعودة إلى أنديتهم للتدريب الفردي أثناء انتظار استئناف المنافسة في تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد.