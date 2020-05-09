شاهد.. ماذا قالت الملكة إليزابيث لشعبها في يوم النصر؟

قالت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، للشعب البريطاني في يوم النصر في أوروبا بمناسبة مرور 75 عاماً على هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، في رسالة: "لا تستسلموا أبداً ولا تيئسوا أبداً".

Pt2 The Queen addresses the UK in a special broadcast for the 75th anniversary of #VEDay



The exact same time her father King George VI, made his radio address in 1945 to announce victory in Europe after “nearly 6 years of suffering & peril” #QueenElizabeth #QueensSpeech #Windsor pic.twitter.com/R7jQy9zTUJ — Royal Family (@Royal_FamilyUK) May 8, 2020

وأذيعت رسالة الملكة المسجلة مسبقاً في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، في نفس اللحظة التي خاطب فيها والدها الملك جورج السادس الأمة في نهاية الحرب يوم 8 مايو (أيار) 1945 .

"توقعات قاتمة.. ونهاية بعيدة"

وقالت الملكة (94 عاماً): "في البداية، كانت التوقعات تبدو قاتمة، والنهاية بعيدة، والنتيجة غير مؤكدة، لكننا احتفظنا بالإيمان أن القضية عادلة، وهذا الاعتقاد، كما أشار والدي في رسالته، ساعدنا في المضي قدماً". وأشادت الملكة بجيل الحرب قائلة إنهم "خاطروا بكل شيء لكي تكون عائلاتنا وأحباؤنا في أمان".

واستطردت: "أتذكر بوضوح المشاهد المبتهجة التى شاهدتها أنا وأختى مع والدينا ومع ونستون تشرشل من شرفة قصر باكنغهام، وكان الشعور بالفرح بين الحشود التى تجمعت خارج البلاد وعبرها عميقاً، على الرغم من أننا احتفلنا بالنصر فى أوروبا، كنا نعرف أنه سيكون هناك المزيد من التضحيات".

وتابعت الملكة فى رسالتها المسجلة مسبقاً، وهى جالسة بجوار صورة والدها فى قلعة وندسور: "أعظم تكريم لتضحياتهم هو أن الدول التي كانت أعداء في الماضي أصبحت الآن دولاً صديقة وتعمل جنباً إلى جنب من أجل السلام والصحة والازدهار لنا جميعاً".

وكانت احتفالات العام الجاري محدودة بسبب وباء فيروس كورونا، لكن الملكة أشارت إلى أن الشوارع ليست خاوية، "إنها زاخرة بالحب والرعاية التي نقدمها لبعضنا البعض".