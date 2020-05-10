ارتدت باروكة فوق الحجاب.. انتصار الشراح تثير الجدل

أثارت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها ترتدي باروكة فوق الحجاب.

وتداول رواد التواصل صور الشراح في المسلسل الكوميدي سينمائيات 2020، حيث تساءل كثيرون حول سبب ارتداء الباروكة فوق الحجاب، فيما اعتبر آخرون أن الفنانة الكويتية تسير على خطى زميلتها المصرية صابرين.

انتصار الشراح ليش حجاب وباروكه 😂 pic.twitter.com/o1EwZzgRVD — نزاگهـ❤️🇸🇦🇰🇼 (@Miss_dollars000) May 9, 2020

وكان مخرج العمل نواف الشمري كشف في تصريحات صحافية أن المسلسل يتحدث عن قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية، وتحمل رسائل كثيرة من بينها التطرق إلى الفساد وخطر الـ "سوشيال ميديا" والأجهزة الذكية الحديثة على الأطفال.

انتصار الشراح على خطى صابرين

تمثل بالباروكة فوق الحجاب #سينمائيات



by : @q1q555 pic.twitter.com/NrLoS7yZHJ — هيئة المشاهير (@almobark_) May 9, 2020

يشار إلى أن "سينمائيات 2020" استقطب نجوما بارزين لهم حضورهم الجماهيري مثل انتصار الشراح، وهيا الشعبي، ومحمد العجيمي، ومشاري البلام، وأحمد العونان، وخالد العجيرب.