شاهد.. زحام يخنق أسواق الكويت قبيل تطبيق الحظر الكلي

قبيل ساعات من بدء سريان الحظر الكلي في الكويت اليوم الأحد، تكدست طوابير الانتظار أمام الأسواق المركزية والمخابز دون أي اعتبار للتوصيات الصحية وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الجائحة.

جاء ذلك بعد إعلان مجلس الوزراء الكويتي الجمعة، عن تطبيق الحظر الشامل في البلاد اعتباراً من عصر اليوم حتى 30 مایو لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو، لازدحام كثيف أمام منافذ بيع المواد الغذائية والمخابز والأسواق من قبل السكان من مواطنين ووافدين لجلب حاجاتهم قبيل دخول قرار الحظر الشامل حيز التنفيذ في الكويت، معبرين عن استيائهم من ذلك، لخطورة ذلك على الوضع الصحي واحتمال انتشار الفيروس نتيجة هذه التجمعات.

التدافع والازدحام الغير مبرر أمام #الجمعيات_التعاونية والأسواق المركزية قد يجعلنا أمام انتشار مرعب للفايروس أكثر فأكثر ، لذلك لا داعي لكل ما يحدث الأن ولا داعي للخوف والهلع ، الجمعيات ستكون متوفرة وبشكل أمن من خلال حجز مواعيد مسبقة للتسوق ان لاين ، اطمئنوا#حظر_كلي



لولو هايبر pic.twitter.com/pQEYScDcym — سعود الركيبي (@saoud_alrukaibi) May 9, 2020

وكانت وزارة التجارة الكويتية، قد حددت مواعيد للتسوق عبر الحجز المسبق خلال فترة الحظر الكلي على فترتين من 9 صباحا - 3 عصرا، ومسائية من 8 مساء إلى 1:30 صباحا. أما فروع التموين فقد حددت مواعيدها على فترتين أيضا من 9 صباحا - 2 ظهرا، ومن 8 مساء إلى 12 منتصف الليل، على أن تعمل الأسواق الموازية على مدار الساعة، أما سوق الفرضة وشبرة الأندلس فستكونان مغلقتين أمام المستهلكين وسيتم البيع فيهما للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط.

هذا وكان وزير التجارة خالد الروضان، قد دعا في وقت سابق السكان إلى التسوق بشكل عادي وعدم الخوف من نقص المواد الغذائية، مؤكدا أن المخزون الغذائي الاستراتيجي يكفي لأشهر طويلة.