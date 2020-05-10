لاعب سلة شهير: أردوغان وراء وفاة طفل السرطان

بعد أن شغلت قصته الاتراك على مواقع التواصل، اتهم لاعب كرة السلة التركي الشهير في الدوري الأميركي للمحترفين أنيس كانتر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتسبب بوفاة الطفل أأحمد برهان آتاج المصاب بالسرطان

ورأى كانتر أن الطفل الصغير توفي بسبب رفض نظام أردوغان علاجه، كما رفضه السماح له بالسفر مع والديه، والغاء حجوزاتهم لأنهم من المنتقدين للرئيس.

صديقي الصغير والديكتاتور

وقال اللاعب التركي عبر حسابه في تويتر "توفي صديقي الصغير أحمد بمرض السرطان قبل يومين.. تم رفض معالجته في أوروبا من قبل الديكتاتور أردوغان لمجرد أن والديه ينتقدانه".

My little friend Ahmet died of Cancer couple days ago. His treatment in Europe was denied by #DictatorErdogan just because his parents are @RTErdogan critics.

His mom passport was canceled.

So he couldn’t get proper treatment he needed pic.twitter.com/ru7rrbpDUN — Enes Kanter (@EnesKanter) May 10, 2020

كما تابع "تم إلغاء جواز سفر والدته. لذلك لم يتمكن من الحصول على العلاج المناسب".

هذا وأرفق اللاعب فيديو باللغة الإنجليزية للطفل الذي كان يروي معاناته مع السرطان.

موجة غضب

يذكر أن قصة الطفل الذي فارق الحياة، فجر الخميس بمدينة مارسين الواقعة جنوب تركيا، أدى إلى موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوفي آتاج البالغ من العمر 9 أعوام بعد رفض السلطات الحكومية طلب والدته السماح لها بمغادرة البلاد برفقة ابنها ليتلقى العلاج في الخارج.

يشار إلى أن الحكومة التركية كانت طلبت من الإنتربول باعتقال انيس كانتر وإلغاء جوازه كما تم ملاحقة والديه وسجن والده وفصله من عمله بسبب انتقادات اللاعب للرئيس التركي.

وكان لاعب السلة تحدى سابقا أردوغان على "تويتر"، وقال في تغريدة وجهها إليه: "أنا شيء لا يمكنك هزيمته.. أنا الأمل".

وأرفق مع تغريدته مقابلة تلفزيونية مع قناة MSNBC الأميركية، تحدث فيها عن إصراره على تحدي أردوغان الذي سلب الديمقراطية من بلاده.

وعندما سأله المذيع هل تشعر بالقلق من إمكانية ترحيلك إلى تركيا، رد اللاعب بالقول: "عندما سمعت عن الترحيل بدأت أضحك لأنه كما تعلمون، هناك قواعد وأنظمة وقوانين وهذه أميركا، لهذا السبب لا أعتقد أن هذا سيحدث".