خطفت طفلة.. ليلى تعود لأهلها بعد 6 سنوات في كنف داعش

صورها ملأت مواقع التواصل، فالطفلة التي خطفت بعمر الـ 11 سنة من قبل داعش حلت أمس شابة على أهلها في العراق.

سنوات أمضتها ليلى عيدو تحت ظل القهر والخوف في "خلافة" التنظيم الإرهابي، بعد أن خطفت مع المئات من الإيزيديات، قبل أن تحرر العام الماضي مع تقهقر التنظيم وانسحابه من منطقة الباغوز شرق سوريا.

أمس الأحد سلمت الشابة إلى ذويها في العراق، بعد أن أمضت أشهراً في مخيم الهول تحت أعين "داعشيات" يغص بهمن المخيم، تنتظر هذا اللقاء الذي طال انتظارها، وأخره انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.

تواصلت خفية مع أهلها

فخلال انتظارها في الهول، تمكنت الشابة التي خطفها التنظيم مع شقيقتها عام 2014 والآلاف من الأقلية الإيزيدية من شمال العراق، من التواصل تدريجيا مع أهلها بعيدا عن أعين مراقبات المخيم.

وبعد عام تقريباً من وجودها في الهول، علمت القوات الكردية التي تشرف على الهول بهوية ليلى الإيزيدية، فسلمتها إلى "البيت الإيزيدي"، وهي منظمة في شمال شرق سوريا تعنى بإعادة المخطوفات الإيزيديات إلى عائلاتهن.

وكانت ليلى قالت لفرانس برس قبل أيام: "حين تحدثت مع أهلي، طلبوا مني العودة إلى البيت وقالوا لي إنهم بانتظاري، لكن ظهر فيروس كورونا وأغلق الطريق"، في إشارة إلى المعبر الحدودي مع العراق الذي أغلق من الجانبين في إطار تدابير التصدي للوباء.

وصلت العراق مع ناجية أخرى

إلى ذلك، قال ناشط أيزيدي لفرانس برس الأحد إن "ليلى وصلت ا إلى معبر فيشخابور العراقي مع ناجية أيزيدية أخرى تدعى رونيا فيصل".

كما أضاف المسؤول في "البيت الإيزيدي" محمد رشو إن "الفتاتين دخلتا عبر معبر زملكا بعدما طلبنا من الإدارة الذاتية وحكومة إقليم كردستان إدخالهما، وقد وصلتا إلى عائلتيهما".

يذكر أن مصير آلاف الإيزيديين والإيزيديات لا يزال غامضاً، بعد أن أسر داعش مئات العائلات عام 2014 خلال سيطرته على سنجار.

ووقعت الإيزيديات ضحايا انتهاكات جسيمة كالاغتصاب والخطف والسبي.