حملة توقيع "فيسبوكية" لرفض تعيين توكل كرمان بمجلس الحكماء

أطلق عدد من رواد موقع "فيسبوك" عريضة احتجاج للتوقيع عليها، تعبيراً عن استنكارهم ورفضهم لاختيار إدارة موقع "فيسبوك" الناشطة اليمنية توكل كرمان، ضمن مجلس حكماء الموقع التواصلي الأشهر عالميا، أو ما تطلق الشركة عليه "مجلس الإشراف على المحتوى".

وتضمنت العريضة رفض الموقعين عليها وتعجبهم ومعارضتهم للطريقة التي قررت إدارة "فيسبوك" انتهاجها لاختيار المجلس الأعلى للإشراف على المحتوى، وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يقوم على أسس تمكن مستخدمي المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف على المحتوى الذي يشاركه المستخدمون، بدلا من فرض أحد عليهم.

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وأكد النشطاء أن توكل كرمان، التي وصفوها بـ"ذات التوجه الإخواني" لا تمثل الشارع اليمني ولا العربي وإنما هي واجهة لتحزبات فكرية وإيديولوجية تتنافى تماما مع ما يتطلبه هذا المنصب من الحيادية والشفافية واحترام الشعوب، وهو ما يحظى به المئات من الشخصيات العامة العربية بخلاف توكل كرمان، التي يضرب اختيارها نزاهة وسمعة مجلس الإشراف على المحتوى في مقتل، ويفقد مستخدمي "فيسبوك" كل ركائز الثقة تجاه هذه المنصة.

موضوع يهمك إلى جانب اختيار الناشطة اليمنية توكل كرمان من ضمن 20 عضوا في "لجنة الرقابة العالمية على محتوى فيسبوك وإنستغرام"، في خطوة... بعد توكل كرمان.. محامية أيدت عزل ترمب ضمن لجنة فيسبوك تكنولوجيا

وشملت العريضة أيضا، أن اختيار كرمان إنما يدل عن جهل تام بطبيعة الواقع السياسي والاجتماعي العربي الذي تمثل فيه كرمان كل أدوار مساندة النُظم الإرهابية والعبث بمقدرات الأوطان والتحريض على العنف وهو ما يتعارض بالكلية مع قيم "فيسبوك" كمنصة افتراضية ترحب بالتنوع وتدعم قيم احترام الآخر ونبذ العنف.

كما تضمنت العريضة، أن "كرمان تمثل الازدواجية بعينها فكيف لناشط في مجال حقوق الإنسان أن يغض الطرف عن مقتل الآلاف من المدنيين في محيطها العربي على أيدي من تدعمهم وتؤيدهم".

وناشد النشطاء "فيسبوك" بالالتفات إلى آراء مئات الآلاف من الموقعين على العريضة والذين يرفضون رفضاً قاطعاً اختيار من يتسبب في محنة لأوطانهم ليراقب ويفصل في محتوى ما يكتبونه ما يضرب بعرض الحائط كل ثقة بين فيسبوك ومستخدميه.