مصريون يحتفلون بضرب أحمد زاهر.. والفنان يرد: علا جابت جون

ردة فعل غريبة يحققها مسلسل "البرنس" الذي يشارك في بطولته محمد رمضان وأحمد زاهر واللبنانية نور، ويعرض في شهر رمضان الجاري.

في ظل الصراع الذي يدور بين الأشقاء، والمكيدة التي يدبرها أحمد زاهر وإخوته ضد شقيقه محمد رمضان، الذي دخل إلى السجن على إثر ما حدث.

أبرز المستجدات هو ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا، من خلال مقطع فيديو نشر لمجموعة من الشباب يتابعون حلقات المسلسل بشكل طبيعي، قبل أن تتحول الجلسة إلى مظاهرة احتفال وتشجيع، بعدما قامت نور التي تجسد دور "علا" بضرب أحمد زاهر صاحب شخصية "فتحي البرنس".

ليهلل الجميع فرحا بهذا المشهد، ويقوموا باحتضان بعضهم البعض، كما أخذوا يهتفون باسم "علا"، في إشارة إلى رضاهم عما حدث في المشهد.

وفي تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" علق زاهر على مقطع الفيديو، مؤكدا أنه شاهده بعد انتهاء الحلقة بالفعل، وهو مشهد يشبه احتفالات الجمهور بعد تسجيل الأهداف في المباريات الخاصة بالمنتخب المصري.

وشدد زاهر على أن المسلسل بات مسلسل الشارع العربي، والجمهور أصبح متوحدا مع العمل الدرامي، معتبرا أن ما يحدث هو نجاح رهيب، كما وصفه بأنه نجاح لم يسبق له مثيل.

وعلق زاهر قائلا "بصراحة "البرنس" رقم واحد في كل الوطن العربي بفارق كبير جدا جدا"، واختتم تعليقه على المشهد الذي جمعه بزميلته نور قائلا "النهاردة علا جابت جون في فتحي".