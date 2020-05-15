فيديو مرعب لطائرة اصطدمت بـ"الكهرباء".. وتحطمت

لحظة مرعبة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت حادث تحطم طائرة صغيرة بمدينة ميرامار في ولاية فلوريدا الأميركية.

وكشفت السلطات أن الحادثة وقعت صباح الثلاثاء، بعدما اصطدمت الطائرة وهي من طراز بايبر PA-34 بـخطوط الكهرباء، ما أدى إلى مقتل الطيار المتدرب وإصابة مدربه.

موضوع يهمك أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، أن خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو (مسنجر رومز) Messenger Rooms أصبحت متاحةً للمستخدمين في... لجميع المستخدمين.. فيسبوك تطلق "خدمتها الواعدة" تكنولوجيا

كما أوضحت المتحدثة باسم إدارة الطيران الفيدرالية، كاثلين بيرجن، أن "الطيار قال لمراقبي الحركة الجوية إنه كان يحاول العودة إلى المطار عندما سقطت الطائرة".

وكانت الطائرة الصغيرة تحمل راكبين، هما المتدرب دانييل سكوت (25 عاماً) ومدربه الذي لم يتم الكشف عن هويته.

إلى ذلك أصيب شخص ثالث كان على الأرض إثر سقوط الطائرة، وعولج في مكان الحادث وعاد إلى منزله.