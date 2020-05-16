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ضجة في لبنان.. زوجة رئيس الحكومة تثير زوبعة

المصدر: دبي - العربية.نت
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب
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منذ يومين لم تهدأ عاصفة التعليقات، التي أثارها تصريح لزوجة رئيس وزراء لبنان، حسان دياب.

فما كادت السيدة نوار المولوي تنهي تصريحها لوسائل الإعلام حول الخطوات التي ستعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على اللبنانيات، حتى اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، مستمرة حتى صباح السبت.

وكانت دياب قد دعت في تصريحها هذا سيّدات وصبايا لبنان إلى العمل في خدمة المنازل بدلاً من العاملات الأجنبيات، لما لذلك من حسنات على مستوى الاقتصاد واستجابة للخطوات التي يجب أن نتخذها كلبنانيين من أجل النهوض من الانهيار الاقتصادي.

كما اعتبرت أن البلد أحق بالدولارات التي يتم تحويلها إلى الخارج من خلال العاملات الأجنبيات وأنها تعمل من خلال الهيئة لكي تكون مهنة الخدمة المنزلية كغيرها من المهن المنظمة في لبنان.

إلى ذلك، حثت الشباب وتلاميذ الجامعات على العمل في محطات الوقود والمطاعم، ونواطير (حراس) البنايات دون الشعور بالخجل.

إلا أن العديد من اللبنانيين انتقدوا تلك التصريحات، ورأوا في جانب منها شيئاً من العنصرية، كما رأوا أنها أخفقت في تقديم حلول فعلية للمأزق المعيشي الذي اجتاح اللبنانيين واللبنانيات.

وانتشر وسم #هدى_دياب على تويتر، حيث هاجم عدد من المغردين زوجة دياب بشكل قاس.

كلمات دالّة

#هدى_دياب, #لبنان
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