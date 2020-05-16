كورونا.. فيديو لأطباء يؤدون صلاة الجنازة على زميلتهم

أظهر مقطع فيديو أطباء وطاقم تمريض مستشفى العجمي للحجر الصحي في الإسكندرية شمال مصر يؤدون صلاة الجنازة، أمس الجمعة، على زميلتهم الممرضة التي كانت تعمل بدار رعاية الأطفال والتي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا، وفق مواقع إخبارية مصرية.

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فيما دعت النقابة الفرعية للتمريض بالإسكندرية في بيان، لأداء صلاة الغائب على المتوفاة، وتقدمت النقابة الفرعية بكامل العزاء لها ولأسرتها.

من جهة أخرى، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالي الإصابات بين الأطباء على مستوى الجمهورية تخطت الـ230 إصابة، و13 وفياة، وذلك بعد إعلان إصابة معظم أطباء الفريق الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي.

ولفت الزيات في تصريحات صحافية إلى أن عدد الإصابات في مستشفى الزهراء بلغ 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالي 143 إصابة بالفريق الطبي بالمستشفى، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإصابات وصل إلى 100% في أسبوع فقط، وأرجع السبب إلى عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى التي طالما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بها منذ بداية الأزمة.

وأوضح أن تلك الأرقام اجتهادات من قبل النقابة، من خلال محاولتها متابعة حالات الإصابة بين أعضائها، من خلال الاتصال الشخصي بالطبيب، وتسجيل الطبيب المصاب لحالته إلكترونيا، ونتائج التحاليل، لنتمكن من جمع بيانات دقيقة تتضمن الاسم، والسن، وجهة العمل، ومكان العزل، مؤكدا أن الأطباء لا يجدون أماكن لعزلهم في حال الإصابة بكورونا.