شاهد مصرية مريضة بكورونا تستغيث عبر فيسبوك: أنقذوا أولادي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديوهات لسيدة تعاني من أعراض كورونا وتستغيث طلبا للإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى.

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وقالت السيدة في الفيديو إنها تعاني من ضيق تنفس، ولديها أعراض تشبه أعراض كورونا، وقامت بالاتصال بالهاتف التابع لوزارة الصحة، والإسعاف، ولم تتلق ردا طوال اليوم، مؤكدة أنها لا تخشى على نفسها، بل تخشى على أطفالها الأربعة مخالطين لها، والذين يمكن أن يصابوا بالمرض.

ونشرت الابنة الصغرى للسيدة فيديو آخر تبكي فيه، وتطالب بسرعة إنقاذ والدتها، ونقلها للمستشفى وإدخالها العناية حتى تستطيع التنفس.

وعقب رواج الفيديوهات وبكثافة على مواقع التواصل، قام فريق من وزارة الصحة بالوصول للسيدة، وتم الحصول على مسحة منها.

وقالت ابنة السيدة لـ"العربية.نت" إن والدها يعمل خارج مصر، وتقيم الأسرة بمفردها في منطقة أرض اللواء بالجيزة، وهي مكونة من الأم وولد هو الأكبر يبلغ من العمر 16 عاما و3 بنات أصغرهن عام ونصف.

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وقالت إن نتيجة المسحة تبين إيجابيتها وإصابة الأم بكورونا، مضيفة أن الأعراض ظهرت عليها وعلى أشقائها وتم الحصول على مسحات منهم.

وأكدت الابنة أن الأم مازالت في المنزل تنتظر سيارة إسعاف لنقلها لأحد مستشفيات العزل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة أمس الأحد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 12229 حالة من ضمنهم 3172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و630 حالة وفاة.