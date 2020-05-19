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مرزوقة تفوز على أبوقحط.. مسابقة سعودية أشعلت تويتر

المصدر: دبي - العربية.نت
صورة مرزوقة
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بعد أن أشعل وسمان بعنوان "مرزوقة" و"أبو قحط" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين، وسط تفاعل كبير من فنانين ولاعبين عالميين وشركات كبرى وأندية شهيرة، فازت صاحبة صورة "قهوة الغروب" على "الدله والنار" وباتت ترنداً بأكثر من مليون لايك.

وفي التفاصيل، أطلق مواطن سعودي مسابقة لاختيار أفضل صورة من تصوير الشخص المشارك، يحصل الفائز فيها بالمركز الأول للصورة الأكثر إعجاباً على مبلغ 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريالا، والثالث 250 في التقييم الذاتي للصورة.

وعقب إطلاق المسابقة، نشرت فتاة تدعى "مرزوقة" صورة وهي ترفع مشروباً بيدها في لحظة الغروب، فيما نشر أبو قحط صورة لنار مشتعلة بجانبها دله قهوة بالليل في الصحراء.

وشارك في التصويت، الذي انتهى بفوز مرزوقة بأعداد إعجاب تخطت حاجز المليون، فنانون أمثال نادين نسيب نجيم وهيفاء وهبي، وإليسا، وبلقيس، وأحلام، بالإضافة إلى النجم المصري محمد هنيدي واللاعب عمر السومة وحسابات أندية كبيرة.

وتحول التنافس سريعاً ليكون على شكل معسكري "البنات" و"الأولاد"، ويحشد الطرفان ترسانتهما تجاه الآخر.

ودخل على الخط نجوم عالميون، حيث صوت لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس لأبوقحط وزوجته اللبنانية دانيلا سمعان لمرزوقة، ما دفع أبو قحط لمخاطبة النجم العالمي مطالبا إياه بالانفصال عن زوجته لدعمها مرزوقة.

إلى ذلك، دشنت بعدها حسابات لأندية كرة قدم ولاعبين في التصويت، أمثال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة للاعبه البوسني ميرلام بيانيتش الذي صوّت لصورة أخرى تململ، متجاهلاً صورتي مرزوقة وأبو قحط.

ولاقى التحدي مبادرات تثني على إسعاد رواد التواصل الاجتماعي في حجرهم المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، حيث غرّد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز معلناً إهداءه مبلغاً مالياً بقيمة 10 آلاف ريال سعودي لأبو قحط ومرزوقة.

فيما هنّأ متجر نادي النصر السعودي لكرة القدم مرزوقة على الفوز في التصويت بإهدائها 20 قميصاً من النادي لحسابات من اختيارها.

كما أهدت شركة "موبايلي" للاتصالات السعودي هاتفا ذكيا لمرزوقة وأبو قحط "عشان يكملون مسيرتهم ويبدعون بالتصوير".

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