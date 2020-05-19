مرزوقة تفوز على أبوقحط.. مسابقة سعودية أشعلت تويتر

بعد أن أشعل وسمان بعنوان "مرزوقة" و"أبو قحط" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين، وسط تفاعل كبير من فنانين ولاعبين عالميين وشركات كبرى وأندية شهيرة، فازت صاحبة صورة "قهوة الغروب" على "الدله والنار" وباتت ترنداً بأكثر من مليون لايك.
وفي التفاصيل، أطلق مواطن سعودي مسابقة لاختيار أفضل صورة من تصوير الشخص المشارك، يحصل الفائز فيها بالمركز الأول للصورة الأكثر إعجاباً على مبلغ 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريالا، والثالث 250 في التقييم الذاتي للصورة.
🚨 -— منصور (@MansHFC) May 17, 2020
عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة "
كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..
راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم
- المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال
- المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠
- الفائز بالتقييم ٢٥٠
الشروط : متابعة @Ulefif
وعقب إطلاق المسابقة، نشرت فتاة تدعى "مرزوقة" صورة وهي ترفع مشروباً بيدها في لحظة الغروب، فيما نشر أبو قحط صورة لنار مشتعلة بجانبها دله قهوة بالليل في الصحراء.
جماعة ابو قحط وجماعة مرزوقة— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020
والجماعة اللي بتتفرج pic.twitter.com/lnwRea4hEV
وشارك في التصويت، الذي انتهى بفوز مرزوقة بأعداد إعجاب تخطت حاجز المليون، فنانون أمثال نادين نسيب نجيم وهيفاء وهبي، وإليسا، وبلقيس، وأحلام، بالإضافة إلى النجم المصري محمد هنيدي واللاعب عمر السومة وحسابات أندية كبيرة.
وتحول التنافس سريعاً ليكون على شكل معسكري "البنات" و"الأولاد"، ويحشد الطرفان ترسانتهما تجاه الآخر.
🔥— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 18, 2020
ودخل على الخط نجوم عالميون، حيث صوت لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس لأبوقحط وزوجته اللبنانية دانيلا سمعان لمرزوقة، ما دفع أبو قحط لمخاطبة النجم العالمي مطالبا إياه بالانفصال عن زوجته لدعمها مرزوقة.
صعبة يا ابو قحط...طول بالك .. https://t.co/ydJDjl7OEu— Daniella Semaan (@firstLadyD4) May 18, 2020
إلى ذلك، دشنت بعدها حسابات لأندية كرة قدم ولاعبين في التصويت، أمثال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة للاعبه البوسني ميرلام بيانيتش الذي صوّت لصورة أخرى تململ، متجاهلاً صورتي مرزوقة وأبو قحط.
ربحت مرزوقة💃صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف:— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 18, 2020
💜BFF💜 BestFriendForever
يعني افضل صديقة للابد👭القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا
شكرا لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب 💋 اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات😉@mrz_4l pic.twitter.com/x96ZH49CtS
ولاقى التحدي مبادرات تثني على إسعاد رواد التواصل الاجتماعي في حجرهم المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، حيث غرّد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز معلناً إهداءه مبلغاً مالياً بقيمة 10 آلاف ريال سعودي لأبو قحط ومرزوقة.
@1KindofMadness@mrz_4l— محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) May 18, 2020
ومثل ما قلت لكم قبل ، بسبب التفاعل و البهجة الي اضفتوها للشعب السعودي العظيم والي من خلالها حرك أقوى الحسابات العالمية 😍🇸🇦
لكل واحد فيكم هدية : ١٠٠٠٠ ريال
ياليت تتواصلون معاي على الخاص🙏🏻💐
#مرزوقه
#ابو_قحطَ
فيما هنّأ متجر نادي النصر السعودي لكرة القدم مرزوقة على الفوز في التصويت بإهدائها 20 قميصاً من النادي لحسابات من اختيارها.
كما أهدت شركة "موبايلي" للاتصالات السعودي هاتفا ذكيا لمرزوقة وأبو قحط "عشان يكملون مسيرتهم ويبدعون بالتصوير".
بناتنا مبدعات، بغض النظر عن مين يفوز بنهدي #مرزوقه و #ابو_قحط جهاز ذكي جديد لكل واحد، عشان يكملون مسيرتهم ويبدعون بالتصوير 📱— مـ ـو بــ ـا يـ ـلـ ـي (@Mobily) May 18, 2020