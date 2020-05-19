مرزوقة تفوز على أبوقحط.. مسابقة سعودية أشعلت تويتر

بعد أن أشعل وسمان بعنوان "مرزوقة" و"أبو قحط" منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاثنين، وسط تفاعل كبير من فنانين ولاعبين عالميين وشركات كبرى وأندية شهيرة، فازت صاحبة صورة "قهوة الغروب" على "الدله والنار" وباتت ترنداً بأكثر من مليون لايك.

وفي التفاصيل، أطلق مواطن سعودي مسابقة لاختيار أفضل صورة من تصوير الشخص المشارك، يحصل الفائز فيها بالمركز الأول للصورة الأكثر إعجاباً على مبلغ 500 ريال، والمركز الثاني 250 ريالا، والثالث 250 في التقييم الذاتي للصورة.

🚨 -

عندي لكم مسابقة لصاحب " أفضل صورة "

كل شخص ينزل صورة فقط من تصويره ..

راح يكون فيه ٣ فائزين ، ٢ منهم باللايك وواحد بالتقييم

- المركز الاول للاكثر لايك ٥٠٠ ريال

- المركز الثاني للاكثر لايك ٢٥٠

- الفائز بالتقييم ٢٥٠



الشروط : متابعة @Ulefif — منصور (@MansHFC) May 17, 2020

وعقب إطلاق المسابقة، نشرت فتاة تدعى "مرزوقة" صورة وهي ترفع مشروباً بيدها في لحظة الغروب، فيما نشر أبو قحط صورة لنار مشتعلة بجانبها دله قهوة بالليل في الصحراء.

جماعة ابو قحط وجماعة مرزوقة

والجماعة اللي بتتفرج pic.twitter.com/lnwRea4hEV — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) May 18, 2020

وشارك في التصويت، الذي انتهى بفوز مرزوقة بأعداد إعجاب تخطت حاجز المليون، فنانون أمثال نادين نسيب نجيم وهيفاء وهبي، وإليسا، وبلقيس، وأحلام، بالإضافة إلى النجم المصري محمد هنيدي واللاعب عمر السومة وحسابات أندية كبيرة.

وتحول التنافس سريعاً ليكون على شكل معسكري "البنات" و"الأولاد"، ويحشد الطرفان ترسانتهما تجاه الآخر.

🔥 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) May 18, 2020

ودخل على الخط نجوم عالميون، حيث صوت لاعب كرة القدم الإسباني سيسك فابريغاس لأبوقحط وزوجته اللبنانية دانيلا سمعان لمرزوقة، ما دفع أبو قحط لمخاطبة النجم العالمي مطالبا إياه بالانفصال عن زوجته لدعمها مرزوقة.

صعبة يا ابو قحط...طول بالك .. https://t.co/ydJDjl7OEu — Daniella Semaan (@firstLadyD4) May 18, 2020

إلى ذلك، دشنت بعدها حسابات لأندية كرة قدم ولاعبين في التصويت، أمثال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، ونادي يوفنتوس الإيطالي، بالإضافة للاعبه البوسني ميرلام بيانيتش الذي صوّت لصورة أخرى تململ، متجاهلاً صورتي مرزوقة وأبو قحط.

ربحت مرزوقة💃صورتها تزينت بكوبين و ثلاث احرف:

💜BFF💜 BestFriendForever

يعني افضل صديقة للابد👭القوة النسائية ماحد يغلبها والصداقة احلا شي بالدنيا

شكرا لصبايا السعودية الي منشنوني لدعم مرزوقة مبروك من القلب 💋 اما بالنسبة للشباب فخلوا روحكم رياضية تويتر لعبة البنات😉@mrz_4l pic.twitter.com/x96ZH49CtS — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 18, 2020

ولاقى التحدي مبادرات تثني على إسعاد رواد التواصل الاجتماعي في حجرهم المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، حيث غرّد الأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز معلناً إهداءه مبلغاً مالياً بقيمة 10 آلاف ريال سعودي لأبو قحط ومرزوقة.

@1KindofMadness@mrz_4l



ومثل ما قلت لكم قبل ، بسبب التفاعل و البهجة الي اضفتوها للشعب السعودي العظيم والي من خلالها حرك أقوى الحسابات العالمية 😍🇸🇦

لكل واحد فيكم هدية : ١٠٠٠٠ ريال

ياليت تتواصلون معاي على الخاص🙏🏻💐



#مرزوقه



#ابو_قحطَ — محمد بن سلطان آل سعود (@msna_20) May 18, 2020

فيما هنّأ متجر نادي النصر السعودي لكرة القدم مرزوقة على الفوز في التصويت بإهدائها 20 قميصاً من النادي لحسابات من اختيارها.

كما أهدت شركة "موبايلي" للاتصالات السعودي هاتفا ذكيا لمرزوقة وأبو قحط "عشان يكملون مسيرتهم ويبدعون بالتصوير".