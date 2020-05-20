ضجة في لبنان.. قوات من الجيش تعتدي على طبيب يؤدي عمله!

عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وفي قسم طوارئ مستشفى دار الشفاء في طرابلس، تعرض الطبيب اللبناني لؤي شلبي إلى اعتداء من قبل عناصر تنتنمي للجيش في بلاده، حيث وثق مقطع فيديو لحظة وتفاصيل الاعتداء، وهو ما انشغلت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وضجت به وسائل الإعلام.

في الساعة السابعة مساء وفي طوارئ مستشفى دار الشفاء طرابلس تعرض الزميل الدكتور لؤي شلبي إلى اعتداء من قبل عناصر الجيش اللبناني وذلك أثناء قيامه بواجبه الطبي في قسم الطوارئ اثناء معاينته لمصاب بطلق ناري حيث أراد الدكتور إتمام عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب..#يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/H2BeWBhvB4 — الحركة الشبابية للتغيير (@YCM_Leb) May 19, 2020

إلا أن اللافت في الأمر ليس الاعتداء بحد ذاته، بل سبب الاعتداء، فقد أفادت المعلومات أن عناصر الجيش تعدت على الطبيب بالضرب أثناء قيامه بواجبه الطبي في قسم الطوارئ، وذلك لمعاينته مصابا بطلق ناري، فقد أراد الدكتور إتمام عملية تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الذي تأذى جراء إشكال فردي.

وبحسب المعلومات التي توافرت، أراد الطبيب إتمام تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، إلا أن عناصر الجيش أرادوا التحقيق معه رغم أن حالته كانت حرجة جداً، وعندما رفض الطبيب استجوابه لكونه كان يغيب عن الوعي وبحاجة إلى عناية طبية عاجلة، تهجّم عليه عناصر الجيش واعتدى أحدهم عليه بالضرب.

وزارة الدفاع تتدخل

وبعد الضجة والتنديد، غردت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عبر حسابها على تويتر، مؤكدة أن ما صدر من قوات الجيش غير مقبول نهائيا، مشددة على أنه من غير الوارد أبدا قبول اعتداء على كرامة أي مواطن، فكيف لو كانت كرامة طبيب يؤدي عمله، بحسب تعبيرها.

نحن لا نقبل ابدًا ان يُعتدى على كرامة اي مواطن فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى. طالبت باتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى وعدم تكرار حوادث كهذه تحت أي ظرف. — Zeina Akar زينة عكر (@zeinaakar) May 20, 2020

وأمرت الوزيرة باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة لحفظ كرامة الطبيب والمستشفى وعدم تكرار حوادث كهذه تحت أي ظرف.

قيادة الجيش: عمل فردي

وبعد ساعات من الاعتداء، أصدرت قيادة الجيش بيانا أسفت فيه لما حصل، مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريون هو عمل فردي لا يمثّل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها، مشيرة إلى أنها اتخذت على الفور إجراءات مسلكية بحقّ العسكريَّين اللذين أقدما على التعرّض للطبيب وتم توقيفهما وفتح تحقيق بالحادثة.

كما أكدت القيادة احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية ورفضها أي تعرّض لطاقمه تحت أي سبب أو ذريعة، بحسب تعبيرها.

طيب معقول!!!! معقول!

شو هالبلطجة بالتعاطي؟ لو في محاسبة حقيقية لكل عنصر تصرف تخطى حدودك وتصرف بهمجية ما كنا شفنا ولا اي عسكري بيتخطى حدوده.ولولا لغة التقديس من البعض ما كنا شفنا هالتمادي.

الجيش والقوى الامنية لخدمة الناس والبلد مش للتخويف والتعنيف!

كل التضامن مع د لؤي شبلي. pic.twitter.com/ezi38pAPok — Yumna Fawaz (@yumnafawaz) May 19, 2020

إلى ذلك، أكد مستشفى دار الشفاء في طرابلس تعرض أحد أطباء الطوارئ لديها للضرب من أحد العسكريين، وقالت في بيان: "إننا في إدارة المستشفى إذ نستنكر هذا العمل المدان بكل المقاييس، ونحن على يقين من أن هذا الخطأ الفردي الذي قام به العنصر لا يمثل فيها قيادته ومرجعيته، نؤكد استمرارنا بعملنا وواجبنا الإنساني في تقديم الرعاية الطبية لجميع المرضى من دون استثناء، وتعاوننا مع كل الهيئات والمؤسسات العسكرية منها والمدنية".