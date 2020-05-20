لم تنسَ أنها أم.. مذيعة تظهر في بث حي تعتني بابنها

حنان الأم يطغى على كل أمر، فقد أضحت مذيعة شبكة MSNBC، ستيفاني رول، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدما انتشر مقطع فيديو لها أثناء وجودها في بث حي وعلى يدها ابنها.

وتناقلت مواقع التواصل مشاهد من كواليس إطلالتها على الهواء من بيتها، بسبب ما فرضه فيروس كورونا من الحجر الصحي والبقاء في المنزل.

My new disney analyst.... pic.twitter.com/MM1Txz0N36 — Stephanie Ruhle (@SRuhle) May 18, 2020

وتظهر المرأة العاملة في المقطع والبالغة من العمر 44 عاما، تعتني بابنها ريس 11 عاما أثناء نومه في حضنها خلال تصوير فقرتها التلفزيونية.

وعلى الرغم من أن الصغير لا يظهر عبر شاشة التلفزيون، إلا أنه وبمجرد تغيير زاوية التصوير، يظهر الصغير مختفيا تحت كادر الكاميرا، بحيث لا تلتقطه العدسة، ويبدو جالساً في هدوء سهل المهمة نسبياً على الأم.