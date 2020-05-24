وفاة مفاجئة بعد تنمر.. صدمة لرحيل مصارعة يابانية مشهورة

أصابت الوفاة المفاجئة لهانا كيمورا المصارعة اليابانية المحترفة وإحدى المشاركات في برنامج "تيراس هاوس" الواقعي، البالغة من العمر 22 عاما معجبيها بصدمة، وأثارت مخاوف من التنمر الإلكتروني بعد تقارير تعرضها لمضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل، كانت كيمورا ضمن 6 من المشاركين في أحدث مواسم تيراس هاوس، وهو برنامج شعبي دولي يتابع حياة شبان وشابات يعيشون معا. وعلق البرنامج التصوير في أبريل/نيسان بسبب فيروس كورونا.

التفاصيل غير واضحة

بدورها، أكدت منظمة ستاردوم المشجعة لرياضة المصارعة، والتي كانت كيمورا عضوا فيها وفاتها في بيان نُشر على تويتر يوم السبت، وأضافت أن التفاصيل ما زالت غير واضحة.



وكانت كيمورا إحدى الشخصيات التي يفضلها المعجبون بشعرها الوردي المميز وشخصيتها الخجولة التي تتناقض مع شخصيتها في حلبة المصارعة.

فيما تدفق المعجبون على تويتر بعد تقارير إخبارية عن وفاتها، مشيدين بأداء كيمورا في البرنامج الذي تبثه شبكة نتفليكس. وقال أحد مستخدمي تويتر "آسف هانا لأن هذا العالم كان قاسيا عليك، وأنك لم تتمكني من أن تجدي سلامك".