تهريب جثمان سيدة مشتبه بإصابتها بكورونا.. والشرطة المصرية تتدخل

شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية شمال مصر واقعة مثيرة، حيث تمكنت قوات الشرطة من إعادة جثمان سيدة متوفية ومشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وفوجئت إدارة مستشفى فاقوس للحميات بأهالي السيدة يقتحمون المستشفى ويحملون جثمانها للخروج بها ودفنها بمعرفتهم، خاصة أن نتائج تحاليل مسحتها لم تصدر بعد.

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كما قام الأهالي بوضع الجثمان على سيارة ربع نقل تمهيداً لدفنه في مقابر العائلة. وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة التي كانت على بعد خطوات من المستشفى.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء عاطف مهران، إخطاراً بالواقعة، حيث أمر بسرعة الوصول للجثمان وإعادته للمستشفى لدفنه بمعرفة الطب الوقائي.

إلى ذلك تمكنت أجهزة الأمن من الوصول إلى الجثمان وإعادته إلى المستشفى، انتظاراً لتأكيد نتيجة المسحة ودفنها بمعرفة الطب الوقائي، وألقت القبض على أقارب السيدة، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت الاثنين تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة. وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى الاثنين بلغ 17967، من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 وفاة.