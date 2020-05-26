فيديو.. أشخاص يلعبون كرة القدم بأحذيتهم داخل مسجد بإزمير

انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصاً يلعبون كرة القدم داخل مسجد في تركيا.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص داخل أحد المساجد في مدينة إزمير التركية وهم يلعبون كرة القدم بأحذيتهم.

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وتأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوع من واقعة أخرى لتشغيل أغان إيطالية في بعض مساجد إزمير.

وتشهد تركيا، في أيام عيد الفطر، حظر تجول جزئي ينتهي غداً، وذلك في كافة الولايات ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وفي إطار العزل العام أمرت تركيا السكان بالبقاء في المنازل في العطلات الأسبوعية وأغلقت المطاعم والمدارس كما أغلقت معظم حدودها وأوقفت بعض السفر بين المدن الكبيرة للحد من انتشار الفيروس.

وبدأت السلطات تخفيف القيود وقالت إنها تستهدف إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

ووفق آخر حصيلة، بلغت الإصابات بكورونا في تركيا 157814 حالة، منها 4369 حالة وفاة، بينما تماثل أكثر من 120 ألف شخص للشفاء.