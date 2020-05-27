شاهد.. بطل "La Casa De Papel" يوجه رسالة لمحمد رمضان

رسالة غير معتادة تلقاها الفنان المصري محمد رمضان من نظيره الإسباني Enrique Arce الذي شارك في بطولة المسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel"، وقدم شخصية "Arturo Roman".

وقال الممثل الإسباني في رسالته لرمضان: "أعلم أنك تعرفني.. وكذلك تكرهني بسبب شخصيتي في المسلسل الإسباني"، ليشيد بعدها برمضان ويثني على موهبته وأنه ممثل من الطراز الأول، كما وصفه بكونه الممثل الأفضل في الوطن العربي.

ووجه الممثل الإسباني التهنئة لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده الثاني والثلاثين الذي احتفل به رمضان قبل أيام، كما أعرب عن أمنيته في لقائه يوما من الأيام، وأن يجمعهما عمل فني، ليقدم في النهاية مقطعا من أغنية "بيلا تشاو".

من جانبه، نشر رمضان مقطع الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه بالرسالة الجميلة التي وصلته من الممثل الإسباني، ليوجه له الشكر في النهاية قائلا "شكرا لك أخي".

وليست هذه هي التهنئة الأولى التي يحصل عليها رمضان بمناسبة عيد ميلاده من خارج الوطن العربي، حيث وجه له البرتغالي المعتزل لويس فيجو أحد نجوم الكرة العالمية التهنئة.

ويتزامن احتفال رمضان بعيد ميلاده مع احتفاله بالنجاح الذي حققه مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان، واستطاع أن يحقق مشاهدة جماهيرية كبيرة، وتفاعل معه الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي.