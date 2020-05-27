منشور كاذب عن كورونا حُذف بعد دقائق.. يدخل صاحبه السجن

حُكم على سائق سيارة أجرة سنغافوري، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب منشور له على فيسبوك ادعى فيه كذباً أن منافذ بيع الأغذية ستُغلق، ودعا الناس إلى تخزين الطعام لأن قيوداً ستُفرض قريباً للحد من تفشي فيروس كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأظهرت سجلات المحكمة أن كينيث لاي يونج هوي (40 عاماً) حذف الرسالة التي أرسلها إلى مجموعة خاصة على فيسبوك تضم نحو 7500 عضو بعد 15 دقيقة من نشرها، لكن المدعي العام طالب بفرض عقوبة تردع الآخرين.

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وفرضت سنغافورة، التي شهدت موجات شراء بدافع الذعر خلال معركة مع وباء كورونا بدأت قبل أربعة أشهر، عقوبات مغلظة على أولئك الذين ينتهكون قواعد الاحتواء أو ينشرون معلومات مضللة في ظل تعاملها مع أحد أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19 في آسيا.

ووفقاً لوثائق القضية، قالت نائبة المدعي العام ديبورا لي في وثيقة قدمتها بخصوص الحكم: "الحرب النفسية لتهدئة الخوف والهيستيريا لا تقل أهمية عن حرب احتواء تفشي كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" الرئيسية في سنغافورة وقناة "تشانيل نيوز آسيا" أن المحكمة عاقبت لاي اليوم الأربعاء بالسجن لمدة أربعة أشهر.

وحسب ما جاء في سجلات المحكمة، تلقت الشرطة شكوى في 20 أبريل/نيسان الماضي عن منشور لاي الذي قال فيه إن الحكومة ستغلق صالات تناول الطعام والمقاهي ولن تفتح المتاجر الكبيرة أبوابها إلا لمدة يومين فقط في الأسبوع.

وجاء في وثائق المحكمة أن المنشور قال "من الأفضل أن تخزنوا طعامكم للشهر المقبل أو ما شابه".

وفي تعليقاتهم على المنشور، دعا رواد مجموعة "فيسبوك" الخاصة لاي إلى عدم نشر الشائعات.