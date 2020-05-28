لحظة تخطف الأنفاس.. طفل تسلل أمام دب بري ناجيا من الموت

بحنكة وذكاء، نجا هذا الطفل الذي يظهر في الفيديو المرفق من براثن موت كان محتوماً عليه بين فكي دب ظهر وراءه فجأة.

في التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يوضح طفلا يمشي في غابة إيطالية ومن ورائه دب كبير باغته فجأة، فما كان من بطل الفيديو ذاك الطفل إلا أن يظهر ردة فعل قوية.

A voi il mio incontro con @‘orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV — Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020

فالطفل أليساندر البالغ من العمر 12 عاماً كان مع عائلته في حديقة في مدينة تقبع شمال إيطاليا، قبل أن يطل من خلفه دب بري ما أثار دهشة الطفل ووالديه الذين أعلما ابنهما بضرورة عدم التحرك وعدم الذعر لتجنب إثارة الدب، بحسب ما نقله موقع "يورو نيوز"، بينما بقيا هما يصوران ما يجري.

وبالفعل، نفذ الطفل بكل ثقة وجرأة ما طلب منه، فمشى بهدوء واثق الخطى، فانتهت الواقعة بنجاة الطفل بعدما ابتعد عنه الدب وغير اتجاهه.

الجدير بالذكر أن الدبب عادة ما تهاجم من أمامها لو أحست بالخطر أو أحست أن أحدا خائف منها.