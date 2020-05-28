عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

لحظة تخطف الأنفاس.. طفل تسلل أمام دب بري ناجيا من الموت

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

بحنكة وذكاء، نجا هذا الطفل الذي يظهر في الفيديو المرفق من براثن موت كان محتوماً عليه بين فكي دب ظهر وراءه فجأة.

في التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو يوضح طفلا يمشي في غابة إيطالية ومن ورائه دب كبير باغته فجأة، فما كان من بطل الفيديو ذاك الطفل إلا أن يظهر ردة فعل قوية.

فالطفل أليساندر البالغ من العمر 12 عاماً كان مع عائلته في حديقة في مدينة تقبع شمال إيطاليا، قبل أن يطل من خلفه دب بري ما أثار دهشة الطفل ووالديه الذين أعلما ابنهما بضرورة عدم التحرك وعدم الذعر لتجنب إثارة الدب، بحسب ما نقله موقع "يورو نيوز"، بينما بقيا هما يصوران ما يجري.

وبالفعل، نفذ الطفل بكل ثقة وجرأة ما طلب منه، فمشى بهدوء واثق الخطى، فانتهت الواقعة بنجاة الطفل بعدما ابتعد عنه الدب وغير اتجاهه.

الجدير بالذكر أن الدبب عادة ما تهاجم من أمامها لو أحست بالخطر أو أحست أن أحدا خائف منها.

كلمات دالّة

#إيطاليا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر