شاهد كيف دب الذعر بإعلامية مصرية ففرت من الأستوديو

اكتظت مواقع التواصل ووسائل الإعلام المحلية في مصر اليوم، بخبر عن إعلامية فرّت من الأستوديو حين كانت على الهواء مباشرة، بعد أن ظهر أمامها سعدان نسناس خلال تقديمها حلقة ثاني أيام العيد من برنامج "الحياة اليوم" وكانت مخصصة على قناة "الحياة" للقاء مع الممثلين والفنانين الذين قدموا برامج وعروضا رمضانية تم بثها عبر القناة.

كانت الإعلامية لبنى عسل، تستضيف الفنان إبراهيم السمان، الذي قدم برنامج "كريزي تاكسي" وحين تطرقت معه إلى فقرة "النسناس بقاليلو" الذي استعان به في إحدى الحلقات، وحين قام السمان بإحضار النسناس إلى الأستوديو، ليظهر معه على الهواء مباشرة، حاولت لبنى عسل ممازحته، بحسب ما يبدو من الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى النسناس وقد تعلق بها بطريقة لم تستطع معها السيطرة عليه ومنعه من الاستمرار بالمداعبة، لذلك دب فيها الذعر وفرت من الأستوديو.

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وكانت لبنى عسل، أشادت في وقت سابق بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم جيش مصر الأبيض من أطباء وصيادلة وتمريض والعاملين بالقطاع الطبى، مشيرة إلى أنه واقع تعيشه مصر ويجب أن نكون "إيد واحدة ونحس ببعض، فى الأوقات الصعبة بتظهر معادن الرجال" وفق تعبيرها.